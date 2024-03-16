في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من السفارات والبعثات المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة، للترويج للسياحة في مصر باعتبارها من الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، وفي ضوء الامكانات والقدرات الواسعة التي تتمتع بها مصر كمقصد سياحي عالمي، افتتح محمود عفيفي، سفير مصر في التشيك، الجناح المصري في النسخة الثانية والثلاثين من المعرض السياحي الدولي في التشيك Holiday World، والذي يعقد خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ مارس ٢٠٢٤ بالعاصمة التشيكية براج.



ويعد المعرض السياحي الدولي بالتشيك من أكبر وأهم المعارض التي تنظم بمنطقة شرق ووسط أوروبا، ويشارك فيه العام الجاري مئات العارضين، وأكثر من ٤٥ دولة. ويبلغ عدد زائريه في المتوسط أكثر من ٥٠ ألف شخص سنوياً، من بينهم ممثلي كبرى شركات السياحة التشيكية والمتخصصين في مجالات السياحة والفندقة والطيران.



وقد حظي تصميم الجناح المصري في المعرض باعجاب كبير من قبل الزائرين من المسؤولين وجمهور المعرض وممثلي الشركات التشيكية.

وتجدر الإشارة إلى أن العامين الأخيرين شهدا طفرة كبيرة في معدلات السياحة التشيكية الوافدة إلى مصر، حيث أصبحت مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية المفضلة والجاذبة للسياح التشيكيين، خاصة المقاصد السياحية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

سفير مصر في التشيك يفتتح الجناح المصري في المعرض السياحي الدولي