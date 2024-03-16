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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2008 يواجه القناة اليوم في بطولة الجمهورية

أهلى 2008
أهلى 2008

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2008 القناة اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، خارج، في المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الجمهورية.

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يدخل فريق أهلي 2008 المباراة وفي رصيده 60 نقطة، وسجل 70 هدفًا مقابل 26 هدفًا في مرماه. 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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