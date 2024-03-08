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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2008 يواجه المقاولون العرب اليوم في بطولة الجمهورية

أهلى 2008
أهلى 2008

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2008 ضيفًا على المقاولون العرب، اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الجمهورية.

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يدخل أهلي 2008 المباراة وفي رصيده 57 نقطة، وسجل 69 هدفًا مقابل 26 هدفًا في مرماه. 
 ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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