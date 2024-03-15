الانتخابات الرئاسية الروسية.. ناخبون يشعلون النيران في صناديق الاقتراع (فيديو)

مع فتح أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية التي يغيب عنها منافسون حقيقيون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر البعض عن رفضهم للانتخابات بطرق خاصة.

ويسعى بوتين الذي تولى المنصب منذ عام 2000 والبالغ من العمر 71 عاما إلى الفوز بفترة رئاسية خامسة بعد تعديل دستوري في 2020 يسمح له بالترشح.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

وشوهد الناخبون وهم يتلفون بطاقات الاقتراع احتجاجًا في بعض مراكز الاقتراع في روسيا يوم الجمعة، وبعضهم أحرق صندوق انتخابي وبعضهم أشعل النار في مركز انتخابي.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو حراس الأمن وهم يرافقون الناس إلى الخارج، وبعضهم يلقون القنابل وآخرون يسكبون سائلًا ملونًا في صناديق الاقتراع - في إشارة إلى زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني، الذي تعرض في عام 2017 لهجوم من قبل بلطجية قاموا برش مطهر أخضر في وجهه.

وفي سان بطرسبرغ، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن امرأة ألقت زجاجة حارقة على سطح مدرسة كان يوجد بها مركز اقتراع.



ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية الروسية، سكب شخص ما سائلًا أخضر في صناديق الاقتراع في خمسة مواقع، بما في ذلك موسكو.

كما ذكرت المواقع الإخبارية الروسية أن امرأة أشعلت النار في مركز اقتراع في موسكو.

وبموجب القانون الروسي، يعاقب القانون الروسي على مثل هذه الأفعال باعتبارها تدخلاً في الانتخابات وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وقالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، في مؤتمر صحفي إن الهدف من ذلك هو إلغاء نتائج التصويت، وقد ظهر فيديو وصور للحادث المزعوم على الإنترنت.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات، وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.