الانتخابات الرئاسية الروسية.. فتح أبواب مراكز الاقتراع أمام الناخبين لليوم الثاني

فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم السبت، أبوابها تباعا أمام الناخبين حسب التوقيت المحلي في اليوم الثاني من التصويت المستمر حتى يوم غد الـ17 من مارس الجاري.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية القائمة في روسيا حاليا في أول أيامها أمس الجمعة.

وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

المرشحون في الانتخابات الرئاسية الروسية

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا حتى الساعة 17:31 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت 25.03%.