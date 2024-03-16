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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سارة الخولي: التتويج بالدوري تكليل لمجهود الجهاز الفني ولاعبات الفريق

سارة الخولي
سارة الخولي

أعربت سارة الخولي، كابتن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي عن سعادتها بفوز الفريق بلقب بطولة الدوري عقب الفوز في جميع مباريات البطولة، وإضافة لقب جديد للفريق.

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وأضافت أن الفوز بالدوري جاء بعد مجهود كبير من زميلاتها في الفريق، بعد بذل مجهود كبير من الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وقالت لاعبة الأهلي إن الفريق تعاهد على الفوز في جميع المباريات لإسعاد جمهور النادي، الذي يدعم الفريق في كل المواقف والمباريات، وهو كلمة السر في الانتصارات والتتويج بالبطولات، إلى جانب عزيمة وإصرار اللاعبات على الفوز باللقب.

وأشارت سارة إلى أن الاستعداد الجيد للبطولة وراء الظهور بشكل جيد في المباريات التي خاضها الفريق.

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