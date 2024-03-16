سيدات يد الأهلي يهزم الزمالك ويتسلم درع الدوري

حقق فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فوزا مستحقا على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 37/22 فى إطار ختام دورى العمومي لكرة اليد.

وكان الأهلي قد حسم لقب دوري اليد للسيدات بعد الفوز على سموحة، فى أولى مواجهات المرحلة الثانية من الدور النهائى.

وشهدت المباريات حضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المشاركة فى المنافسة، والجدير بالذكر أن صالة الشمس استضافت المجمعة الأولى التى شهدت اعتلاء الأهلى صدارة الترتيب.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الشمس، بنتيجة 36-24، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري.

ويذكر أن سيدات يد الأهلي قد حسم لقب بطولة الدوري، عقب فوزه على فريق سموحة بنتيجة 29-26، في المنافسات النهائية لبطولة الدوري العام.