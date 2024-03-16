السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نائب ترامب السابق يرفض دعمه للرئاسة

ترامب
ترامب

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لن يدعم ترامب المرشح لولاية رئاسية ثانية.

txt

القضاء يصدر قرار جديد بشأن فضائح ترامب

txt

المواجهة تعود من جديد بين ترامب وبايدن

وقال بنس - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت: "ينبغي ألا يكون مفاجئا أنني لن أدعم دونالد ترامب هذا العام.. يتبع أجندة تتعارض مع أجندة المحافظين التي حكمنا بموجبها خلال سنواتنا الأربع".

 

يذكر أن التباعد ساد بين الرئيس السابق ونائبه، بعدما حاول ترامب الضغط على بنس لمساعدته في قلب هزيمته في انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن، وقد هاجمه مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما لم يسر بالمخطط.

 

 

وتأتي تصريحات بنس، البالغ 64 عاما، بعد أيام قليلة على حصد ترامب العدد الكافي من أصوات المندوبين لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها الرئيس بايدن في نوفمبر.

 

وكان بنس أحد أوائل منافسي ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكنه قرر الانسحاب في أكتوبر الماضي بسبب ضعف التأييد له.

مواد متعلقة

القضاء يُصدر قرارًا جديدًا بشأن فضائح ترامب

المواجهة تعود من جديد بين ترامب وبايدن

ترامب يدعو دول أوروبا للإنفاق على تمويل أوكرانيا

ترامب يفوز بمعركته قضائية جديدة.. تفاصيل

ترامب يؤجج مشاعر الكراهية ضد بايدن ويطالب بطرده من البيت الأبيض

محلل سياسي: الحزب الديمقراطي ساهم في وصول "ترامب" للمنافسة بالانتخابات الأمريكية
الجريدة الورقية