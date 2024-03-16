القضاء يصدر قرار جديد بشأن فضائح ترامب

أمر قاض في نيويورك يرأس محاكمة دونالد ترامب بتهمة التكتم عن مبالغ مالية دفعت للتستر عن فضيحة علاقات نسائية، بإرجاء الإجراءات التي كان من المقرر أن تبدأ في 25 مارس.

وجاء في قرار القاضي خوان ميرشان: "أُرجئت المحاكمة في هذه القضية لمدة 30 يوما من تاريخ هذه الرسالة".

والخميس أبدت النيابة العامة في مانهاتن انفتاحها على إرجاء مدته 30 يوما للمحاكمة غير المسبوقة لترامب في قضية جنائية، كان يفترض أن تبدأ في نهاية مارس في نيويورك، في إطار قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة إباحية سابقة.

وكان محامو ترامب طلبوا الإرجاء بانتظار بت المحكمة العليا في قضية تمتع الرئيس السابق من عدمه، بحصانة قضائية تجنبه المحاكمة.