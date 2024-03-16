أول تحرك برلماني عقب وفاة فتاة الشروق "حبيبة الشماع" (شاهد)

كشف طه الناظر، عضو مجلس النواب، تفاصيل حادث حبيبة الشماع “فتاة الشروق”، موضحًا أن الشعب المصري مستاء مما حدث للفتاة، وهناك حالة من الحزن بين الجميع.



وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان يبحث عن التشريعات التي من شأنها أن تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصري.

مجلس النواب:

ونوه عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سوف يبحث عن تشريعات جديدة لحماية المواطنين من مشاكل شركات النقل مثل “أوبر”.

وأضاف، أن سائقي الملاكي يخضعون لاختبارات تحليل المخدرات، موضحًا أن الشركات الخاصة بالنقل مثل “أوبر” تقوم بإجراء التحليل بمعرفتها، وهناك عدم ثقة في هذه الشركات، لأن التحليلات قد يشوبها المجاملات.

مراجعة القوانين المنظمة:

ولفت إلى أن أحد النواب تقدم بطلبات الإحاطة، ومن المتوقع أن يتم مراجعة القوانين المنظمة لهذه الشركات المتخصصة في نقل المواطنين، ولو هناك حاجة لتعديلات تشريعية فإن البرلمان لن يتأخر في إجرائها من أجل سلامة المواطن المصري.