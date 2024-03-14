أول تعليق من محامى سائق أوبر المتهم بالتسبب فى وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

كشف محامي سائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق، مصير القضية بعد وفاة المجني عليها منذ قليل متأثرة بإصابتها.

وقال محامي سائق أوبر، إنه بعد وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق، فإن القضية ستحال إلى المحكمة المختصة، وسيتم الاكتفاء بشهادة شاهد الإثبات.

وأشار إلى إمكانية تعديل القيد والوصف الخاص بالقضية، بدلا من الشروع في القتل إلى تهمة القتل الخطأ.

وتوفيت منذ ساعات حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الشروق، وفتاة أوبر، عقب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث الذي تعرضت له.

وقال المحامي محمد امين محامي فتاة الشروق، إن حبيبة الشماع توفيت منذ قليل نتيجة تضاعفات من حادث محاولة خطفها على يد سائق اوبر.

والد حبيبة الشماع فتاة الشروق يكشف موعد جنازة ابنته

من جانبه كشف أيمن الشماع، والد فتاة أوبر، عن موعد العزاء ودفن جثمان ابنته التي توفيت متأثرة بنزيف حاد بالمخ، وأوضح الأب أن جنازة ابنته ستخرج من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، غدًا بعد صلاة الجمعة، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة نصر.



وتعرضت حبيبة الشماع 24 سنة، لإصابة بجرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالمخ، إثر إلقائها لنفسها من سيارة خلال سيرها على طريق الشروق.

تبين من التقرير الطبي الخاص بـ حبيبة الشماع فتاة الشروق أن المتوفاة عانت على مدار 21 يوما من غيبوبة وفقدان للوعي وتم حجزها داخل غرفة العناية المركزة

وقال التقرير الطبي الخاص بحبيبة الشماع أن المريضة فقدت الوعي وتم تركيب أنبوبة حنجرية وتبين وجود نزيف على المخ

وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكانت أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

و كشفمحامي سائق أوبر تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة خطف واغت..صاب حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وقال محامي المتهم، إن موكله بعد الحادث خرج على السوشيال ميديا وشرح موقفه بالكامل وأنه لم يقصد خطفها إطلاقا وتفاجأ بالقاء نفسها من السيارة.

وطلب دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة بناء على عدم معقولة تصور الواقعة على النحو الوارد من الأوراق وانتفاء أركان الجريمة المواجهة له.

و قرر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق والتعدي عليها 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وقال محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق إن موكله يعمل مع طبيب وفي يوم الواقعة تصادف مرور الفتاة المجني عليها في التجمع.

وأضاف، “محمد أصلا ساكن في منطقة البراجيل وفي يوم الواقعة ذهب لتوصيل الطبيب إلي الفيلا الخاصة به وبعدها طلب منه توصيله إلى مستشفى في ألماظة وعاد مره أخرى إلى التجمع ”.

وشرح، بعد الانتهاء من عمله مع الطبيب قرر موكلي فتح ابلكيشن أوبر وأثناء ذلك تصادف طلب المجني عليها توصيلها إلى منطقة في الرحاب عن طريق ابلكيشن أوبر وافق موكلي على طلب التوصيل وبالفعل اقتاد معه المجني عليها، وأثناء ذلك وتحديدا على طريق السويس شعر موكلي ببرودة في الجو فأغلق زجاج السيارة ورش العطر على ملابسه وبعدها تفاجأ موكلي بالقاء المجني عليها نفسها من السيارة وهي مسرعة.