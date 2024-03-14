"مسمعتش صوتك يا حبيبة ادعولي بالصبر".. والدة فتاة الشروق تنعي ابنته

قالت دينا إسماعيل والدة حبيبة الشماع فتاة الشروق، ضحية سائق أوبر، بعد وفاة ابنتها منذ ساعات، “كان نفسي أسمع صوتها وأشوفها مفتحة، 21 يوما مسمعتش صوتك يا حبيبة ادعولي بالصبر على فراقها”

والد حبيبة الشماع فتاة الشروق يكشف موعد جنازة ابنته

وصرح والد حبيبة الشماع، أنهم لا زالوا في المستشفى بالشروق يودعون جثمان ابنتهم حبيبة قبل الغُسل.

وكشف أيمن الشماع، والد فتاة الشروق ، عن موعد العزاء ودفن جثمان ابنته التي توفيت متأثرة بنزيف حاد بالمخ، وأوضح الأب أن جنازة ابنته ستخرج من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، غدًا بعد صلاة الجمعة، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، التي حدثت من سيارة شركة أوبر بمنطقة الشروق شرق القاهرة، وقالت في بيان لها إن الأجهزة الأمنية تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام فتاة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة، مضيفة أنه تم إبلاغ قسم شرطة الشروق من جانب أحد المستشفيات باستقبال فتاة مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي، وكانت في حالة لا يمكن استجوابها.



وذكرت وزارة الداخلية أن أحد شهود الواقعة أفاد بأنه في أثناء سيره بطريق السويس شاهد الفتاة أثناء قفزها من باب خلفي لسيارة كانت تستقلها أثناء سيرها، وتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة، خشية تحرشه بها وتم نقلها للمستشفى.

وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق، وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه أثناء قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بالفتاة تقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره، ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

كشفت التحقيقات في واقعة حبيبة الشماع تفاصيل جديدة في الواقعة، من خلال شهادة والدة فتاة الشروق، التي أدلت باعترافات تفصيلية عن الواقعة، وتفاصيل المكالمة التي تلقتها من الشاهد على الواقعة، والإصابات التي لحقت بابنتها.

والدة حبيبة الشماع خلال التحقيقات كشفت كواليس الحادث قائلة: أنا دينا إسماعيل عندي 47 سنة، ربة منزل، واللي حصل إن بنتي حبيبة الشماع اتصلت على عربية أوبر، وركبت العربية من مدينتي أمام محل سكني، وبعدها مشيت حوالي الساعة 6 ونص، وبعد ذلك فوجئت بشخص بيتصل من هاتفها، وبيقول إن بنتي مصابة على الطريق، وتم نقلها للمركز الطبي، بمستشفى الشروق العام، وتم تحويلها بسيارة اسعاف لمركز الطبي العالمي، وإنه شاف بنتي حبيبة وهي بتنط من العربية وكان لونها أبيض، وقال إن سائق أوبر حاول يخطفها، عشان كده نطت من العربية.

وتعرضت حبيبة الشماع 24 سنة، لإصابة بجرح في الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف بالمخ، إثر إلقائها لنفسها من سيارة خلال سيرها على طريق الشروق.

تبين من التقرير الطبي الخاص بـ حبيبة الشماع فتاة الشروق أن المتوفاة عانت على مدار 21 يوما من غيبوبة وفقدان للوعي وتم حجزها داخل غرفة العناية المركزة

وقال التقرير الطبي الخاص بحبيبة الشماع أن المريضة فقدت الوعي وتم تركيب أنبوبة حنجرية وتبين وجود نزيف على المخ

وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكانت أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

و كشفمحامي سائق أوبر تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة خطف واغت..صاب حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وقال محامي المتهم، إن موكله بعد الحادث خرج على السوشيال ميديا وشرح موقفه بالكامل وأنه لم يقصد خطفها إطلاقا وتفاجأ بالقاء نفسها من السيارة.

وطلب دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة بناء على عدم معقولة تصور الواقعة على النحو الوارد من الأوراق وانتفاء أركان الجريمة المواجهة له.

و قرر قاضي المعارضات، بالمحكمة المختصة، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق والتعدي عليها 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وقال محامي سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق إن موكله يعمل مع طبيب وفي يوم الواقعة تصادف مرور الفتاة المجني عليها في التجمع.

وأضاف، “محمد أصلا ساكن في منطقة البراجيل وفي يوم الواقعة ذهب لتوصيل الطبيب إلي الفيلا الخاصة به وبعدها طلب منه توصيله إلى مستشفى في ألماظة وعاد مره أخرى إلى التجمع ”.

وشرح، بعد الانتهاء من عمله مع الطبيب قرر موكلي فتح ابلكيشن أوبر وأثناء ذلك تصادف طلب المجني عليها توصيلها إلى منطقة في الرحاب عن طريق ابلكيشن أوبر وافق موكلي على طلب التوصيل وبالفعل اقتاد معه المجني عليها، وأثناء ذلك وتحديدا على طريق السويس شعر موكلي ببرودة في الجو فأغلق زجاج السيارة ورش العطر على ملابسه وبعدها تفاجأ موكلي بالقاء المجني عليها نفسها من السيارة وهي مسرعة.

وأكد محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق، أن موكله كان يقود السيارة على سرعة 100، وبعد الواقعة اتصل موكلي بشركة أوبر وروى لهم تفاصيل الواقعة وأخبروه خلالها أنه سوف يتم التحقيق في الأمر ولم يتلقى اتصالاً هاتفياً من أحد.

وفي اليوم الثاني قام موكلي بعمل فيديو وشرح تفاصيل الواقعة معه قبل ضبطه من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

