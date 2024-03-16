السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم السبت

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في  ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

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ننشر أسعار الذهب في الصاغة حاليا

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آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 2950 جنيهًا للبيع، و2925 جنيهًا للشراء.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3371.5 جنيه للبيع، 3342.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2528.5 جنيه للبيع، 2507.25 جنيه للشراء
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 23600 جنيهًا للبيع، 23400 جنيهًا للشراء
وجاءت سعر أونصة الذهب نحو 2157 دولارًا للبيع، 2156 دولارًا للشراء

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