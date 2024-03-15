ننشر أسعار الذهب في الصاغة حاليا

استمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في البحث عن أسعار أعيرة وجرامات الذهب في الصاغة والأسواق خلال الساعات الحالية.

واستقر سعر الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2024، في نهاية تعاملات الصاغة، بعد آخر انخفاض سجله، بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولًا أقل من 3000 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب 23560 جنيها، وعالميًا، استقر سعر الذهب عند 2159 دولارا.



أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2024:

الذهب عيار 24: اليوم الجمعة 15 مارس 2024، نحو 3365.7 جنيه.

الذهب عيار 21: اليوم الجمعة 15 مارس 2024، عند 2945 جنيها.

الذهب عيار 18: اليوم الجمعة 15 مارس 2024، نحو 2524.2 جنيه.