أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.76 للشراء و47.90 للبيع

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 52.24 جنيه للشراء و 52.40 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 61.18 جنيه للشراء و 61.37 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 13.00 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.73 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 155.43 جنيه للشراء و 156.04 جنيه للبيع