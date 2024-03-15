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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية فى بداية تعاملات اليوم

العملات العربية
العملات العربية

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 15 مارس، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

 

العملات العربية: 

 

العملات العربية

 

 سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 155.43  جنيه للشراء، 156.04 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 12.73 جنيه للشراء، و 12.77 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 13.00 جنيه للشراء، 13.04 جنيه للبيع. 

 

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 126.70 جنيه للشراء، 127.14 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 124.06 جنيه للشراء، 124.44 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 13.09 جنيه للشراء، 13.14 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 67.39 جنيه للشراء، 67.62  جنيه للبيع.

الريال السعودي:

 

الريال السعودي

 

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري 13.13 جنيه للشراء، 13.18 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.12 جنيه للشراء، و13.17  جنيه للبيع. 

 

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 13.08 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 13.13 جنيه للشراء، 13.17 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 12.75 للشراء، 13.18 جنيه للبيع.

 

 

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