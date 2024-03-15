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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى بداية تعاملات اليوم

العملات الأوروبية
العملات الأوروبية والآسيوية

استقرت أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 15 مارس، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر. 

 

العملات الأوروبية والآسيوية

 

 سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 52.25 للشراء، و 52.40 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 61.18  جنيه للشراء، 61.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 54.29 جنيه للشراء، 54.47 جنيه للبيع.

 

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 35.46 جنيه للشراء، و 35.57 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 7.00 جنيه للشراء، و 7.02 جنيه للبيع، والكرون السويدي 4.66 جنيه للشراء، 4.67 جنيه للبيع. 

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 32.32 للشراء، 32.42 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 6.64 جنيه للشراء، 6.66 جنيه للبيع.

 

 

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