تعرف على موعد الاعتدال الربيعي في مصر

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الاعتدال الربيعي في مصر سيكون يوم 20 مارس الجاري ليعلن انتهاء فصل الشتاء فلكيًا.

تعامد أشعة الشمس على خط الاستواء

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، أن الشمس تشرق في هذا اليوم من نقطة الشرق تمامًا وتغرب في نقطة الغرب تمامًا حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبًا.

بداية الاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي

وتابع، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تكون الشمس فوق رأسك تمامًا وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبًا منه حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك أو يكون ظلك أقصر ما يمكن، على أن يكون هذا اليوم بداية الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي.

علاقة الأجرام السماوية بمصير الإنسان

وذكر، ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه .. فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.