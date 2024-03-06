مع اقتراب انتهاء الشتاء.. هذه هي درجات الحرارة اليوم

استقرت درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأعلنت الهيئة توقعاتها بأن يكون طقس جنوب الصعيد مائلًا للحرارة وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يكون باردًا في الصباح الباكر وفي الليل على أغلب الأنحاء.

يذكر أن انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع يكون يوم 20 مارس وذلك في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.

ونستعرض في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم بأغلب المحافظات:

درجة الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 23

درجة الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20

درجة الحرارة في بنها الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في وادى النطرون الصغرى 13 والعظمى 22

درجة الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23

درجة الحرارة في المنصورة الصغرى 13 والعظمى 24

درجة الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 22

درجة الحرارة في بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 21

درجة الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 23

درجة الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 22

درجة الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في نخل الصغرى 05 العظمى 23

درجة الحرارة في سانت كاترين الصغرى 04 والعظمى 19

درجة الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 26

درجة الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 24

درجة الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 28

درجة الحرارة في العلمين الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 23

درجة الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 22

درجة الحرارة في سيوة الصغرى 12 والعظمى 26

درجة الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 28

درجة الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 28

درجة الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 25

درجة الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 25

درجة الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 26

درجة الحرارة في أسيوط الصغرى 11 والعظمى 26

درجة الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 29

درجة الحرارة في قنا الصغرى 13 والعظمى 30

درجة الحرارة في الأقصر الصغرى 14 والعظمى 31

درجة الحرارة في أسوان الصغرى 14 والعظمى 31

درجة الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 30

درجة الحرارة في أبو سمبل الصغرى 15 والعظمى 30

درجة الحرارة في شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27

درجة الحرارة في حلايب الصغرى 20 والعظمى 25

درجة الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27

درجة الحرارة في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 26