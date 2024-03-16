أمطار وانخفاض الحرارة.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من حالة الطقس موضحًا أن هناك سقوط للأمطار على الرياض والشرقية ومكة المكرمة، فضًلا عن رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان سيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.



طقس متقلب

وأضاف المركز، أن هذا الطقس يشمل الدمام، الخبر، الجبيل، القطيف، رأس تنورة، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، حيث تستمر هذه حتى الساعة الخامسة على الرياض والشرقية، بينما تستمر حتى العاشرة من مساء السبت في مكة المكرمة.

تقلبات جوية تشمل انخفاض درجات الحرارة

وذكر المركز، هناك تقلّبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم الإثنين القادم والتي تشمل هطول أمطار أيضًا ونشاط للرياح المثيرة للغبار وانخفاض درجات الحرارة.