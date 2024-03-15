فراس البريكان: الأهلي شعبيته في السعودية أكبر من الزمالك

حلّ لاعبان المنتخب السعودي لكرة القدم علي البليهي وفراس البريكان ضيفين في الحلقة الخامسة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال البريكان إنه يتمنى تواجد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح بالدوري السعودي وبالتحديد في فريقه.

وتابع :"لو لعبت بمصر سألعب للأهلي"، بينما ردّ على الأكثر شعبية بقوله:"الأهلي أكثر شعبية من الزمالك في السعودية".

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة وغيرهم.

برومو البرنامج

وفي الإعلان الذي تبلغ مدته 120 ثانية، يظهر رامز جلال في بدلة حمراء كاملة، وبجواره "كلب" ومجموعة من الزواحف الأخرى من تماسيح وثعابين.

ويوضح الإعلان تفاصيل الخدع التي يتعرض لها ضحايا رامز جلال هذا الموسم، والتي تشمل نجوم الفن والرياضة بالإضافة إلى مشاهير العالم العربي.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.