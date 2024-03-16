أدعية اليوم السادس من شهر رمضان الكريم

أدعية اليوم السادس من شهر رمضان.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولا سيما في شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، الذي يعد من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.



ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية سادس أيام شهر رمضان المبارك، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

اللهم اسألك أن تدخل جميع عبادك الصالحين أعلى درجات الجنة، وارزقنا الفردوس الأعلى

اللهم ابعد عنا شر أنفسنا، وارحمنا برحمتك.

اللهم ابعد عنا شر من يرغب في أن يؤذينا، واغفر لنا، وتب علينا.

اللهم فك كرب المكروبين من أمة المسلمين، ووسع رزق جميع من يدعوك يا رب العالمين.

اَللّهمَ اغسلْنى فيه مِن الذُّنُوب، وَطَهِرنى فيه منَ الْعيوب، وَامْتَحن قلْبى فيه بتقوى القلوب اللهم أسألك فيه ما يرضيك.

اللهم إني إسألك التَّوْفيق فيه لأَن اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيه رَبى مُحبًّا لأَوْليائِكَ مُعادِيًا لأَعدْائكَ مُسْتنًّا فيهِ بسنة خاتم أنْبيائك.

اَللّهُمَّ اجعل سَعْيى فيهِ مشكورًا وَذَنْبى فيه مغْفُورًا، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولًا، وَعَيْبى فيه مَسْتُورًا وارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يشغله إلْحاح الْملحِينَ

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا يارب العالمين.