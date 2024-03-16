السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام اليونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح

يترقب عشاق ليفربول الإنجليزي مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الريدز أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد للموسم الجاري. 

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راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول


ومن المتوقع أن يقود الدولي المصري محمد صلاح تشكيل الريدز المتوقع أمام مانشستر يونايتد، في المواجهة التي يتوقعها عشاق الثنائي أن تكون قوية ومثيرة. 
 

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد 
 

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - جو جوميز.

خط الوسط: واتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو - داروين نونيز - محمد صلاح.


مانشستر يونايتد وليفربول.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، والتي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية للغاية.
فيما تُذاع موقعة مانشيتر يونايتد وليفربول عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة لهذا الموسم.

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