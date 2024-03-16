السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

بوابة الوفد الإلكترونية

استقر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوساسونا، المقررة  مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

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ومن المتوقع أن يقود الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا وذلك لتعزيز القدرات الهجومية للنادي الملكي من أجل تعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز العاشر حيث يمتلك 36 نقطة. 

ويفتقد ريال مدريد خدمات النجم جود بيلينجهام بسبب الإيقاف، بعد طرده في الجولة قبل الماضية ضد فالنسيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو. 

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