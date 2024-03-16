أهلي 2006 يفوز على الأسواق الحرة بخماسية نظيفة في بطولة منطقة القاهرة

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على ضيفه الأسواق الحرة، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لبطولة منطقة القاهرة.

شهدت المباراة المشاركة الأولى للمدافع الغاني ريندورف أدوم سارباه مع الأهلي، ونجح في تسجيل الهدف الرابع بتسديدة قوية.

افتتح عبد الله طاهر التسجيل للأهلي بتسديدة قوية، وأضاف أمير علاء الهدف الثاني برأسية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2 - صفر.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد رضا الهدف الثالث بعد انفراده بحارس المرمى والتسديد في الشباك، ونجح ريندورف في تسجيل أول أهدافه مع الأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يختتم عمار وليد حافظ الخماسية بمهارة رائعة بعد مراوغة الحارس والتسديد في الشباك.

وبدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: أحمد رضا - ريندورف أدوم سارباه - عبد الله طاهر - أمير علاء.

الوسط: عزت منصور - آدم سمير - عمر زكريا - يوسف إسلام - محمد رضا.

الهجوم: محمد بشيري.

وشارك عمار وليد حافظ بدلًا من آدم سمير، ويوسف الجندي بدلًا من بشيري، وعمرو محمد بدلًا من عزت منصور.

بهذه النتيجة اختتم «أهلي 2006» المرحلة الثانية وهو في صدارة الترتيب، برصيد 59 نقطة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة، والتعادل في مباراتين، مسجلًا 107 أهداف مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلًّا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.

