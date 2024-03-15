شيرين رضا تفجر مفاجأة عن خطوبة ابنتها من شاب بريطاني

فجرت الفنانة شيرين رضا مفاجأة عن خطبة ابنتها من شاب بريطاني دون حضور شيرين رضا أو والدها الفنان عمرو دياب.

وقالت “ رضا” خلال تصريحاتها ببرنامج “ العرافة” المذاع عبر فضائية “ النهار”، اليوم الجمعة، إن : "ابنتي متخطبش بالخطوبة اللي إحنا عارفينها هنا بالحفل والزيطة والمعازيم، لكنها اتخطبت بطريقة تانية".

وأضافت :"بنتي تمت خطبتها بطريقة بسيطة، خطيبها فاجأها، كانت بتعمل فوتوشوت، ولما لفِّت، لقيته على ركبته وبيقدم لها الخاتم".

وواصلت رضا: "لم أحب أن أتدخل في اختيارها، والشاب لم يطلب يدها مني أو من عمرو دياب، هما يفكران بطريقة مختلفة عنا، وهي تعتبر أن الزواج والخطوبة قرارها، وما حدث في هذه الخطوبة جعلني سعيدة للغاية، لأن كل أمنية حياتي أن تكون ابنتي سعيدة بالطريقة التي تريدها".

شيرين رضا تدافع عن بنتها وتشتم هذة الفنانة : ملكيش دعوة ببنتي يا متخلفة

وفي سياق آخر، هاجمت الفنانة شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، بعدما هاجمت ابنتها وابنة الفنان عمرو دياب بسبب إعلان خطبتها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، وتوضيح نيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها في منزله، حيث سبق وأن كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "بنت عمرو دياب واللي بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا".

وقالت "مريضة نفسيا، لما تعمل عقلها بعقل بنت صغيرة وتشتمها تبقى فاضية ومريضة نفسيا".

وواصلت رضا أن هذه الفنانة اعتزلت وانتهى الامر، تقعد في بيتها وتلم نفسها، وأدام اتحجبت يبقى عيب تقول الكلام ده، وبعدين هي مالها، عمرها ما كانت صاحبتي، نور تعمل اللي هي عاوزاه، خليها في نفسها وملهاش دعوة بابنتي".