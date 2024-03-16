مساعد وزير الخارجية الأسبق: ما تفعله إسرائيل بالمسجد الأقصى استفزاز مقصود (فيديو)

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، "ما تفعله إسرائيل جبروت في الشعب الفلسطيني لا يرضى عنه الله ولا أي مؤمن"، مشيرا إلى أن منع الصلاة في الأقصى جريمة وإذا فعلنا ذلك في المعابد اليهودية في البلدان العربية لأصبحت قضية".



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،مساء اليوم: "ما تفعله إسرائيل استفزاز مقصود"، متابعا: "الصمود الفلسطيني سيصيب قادة إسرائيل بالجنون، ولا يمكن لإسرائيل أن تستمر في هذه الحرب لمدة طويلة".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن القضية الفلسطينية كسبت بهذه التضحيات خطوات بارزة إلى الأمام".

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تريد رؤية خطة واضحة وقابلة للتطبيق في رفح الفلسطينية وهذا لم يحدث بعد، مضيفا أننا نبذل أقصى جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.

وتابع “ بلينكن” خلال كلمته في مؤتمر صحفى نقلته فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن المنطقة تواجه تحديات كثيرة جراء الحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل بشكل مكثف مع مصر وقطر وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية بشن عملية عسكرية في رفح



وفي إطار آخر، حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وارتكاب مجزرة جديدة واستكمال جرائم التهجير بحق الشعب الفلسطيني.

وحسب روسيا اليوم، طالبت الرئاسة، بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، و"تحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة".

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على موقفها "الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي تهجير، معتبرة أن ذلك خط أحمر"، كما شددت الرئاسة على "ضرورة وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تحاول بكل جهد مخلص الوصول الي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرا بشدة من خطورة اجتياح رفح جنوب القطاع.

وأضاف الرئيس المصري خلال تفقده اليوم الجمعة مقر أكاديمية الشرطة أن مصر تسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

ويوم الأربعاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه يعتزم توجيه جزء كبير من 1.4 مليون فلسطيني نازح يعيشون في بلدة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة نحو "جزر إنسانية" في وسط القطاع قبل هجومه المرتقب في المنطقة.