الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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غارة جوية على مركز لتوزيع المساعدات في غزة واستشهاد 8 فلسطينيين

حرب غزة
حرب غزة

استشهد 8 فلسطينيين جراء غارة صهيونية استهدفت مركزا لتوزيع المساعدات بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق نبا عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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ادخال 166 شاحنة مساعدات الى قطاع غزة

وأكدت وزارة الصحة في غزة، أن العدوان الصهيوني المستمر لليوم الـ161 على القطاع، أسفر عن استشهاد 31490 فلسطينيا و73439 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

13 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

 

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