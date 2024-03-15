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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بيت الرفاعي الحلقة 5| أمير كرارة ينقذ ابنته وأحمد رزق يطرد عائلته

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

أنطلقت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بمشهد للدكتور ياسين، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وهو يحاول إنقاذ بنته فيورط نفسه في أزمة كبيرة قد تكشفه أمام فاروق ابن عمه، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

هاتف الدكتور ياسين طليقته التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل، وأخبرها بأن تأتي إلى مدينة الإسكندرية لتأخذ ابنتها حبيبة، وبالفعل تخبر زوجها صلاح الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد عبد الله، ولكن كانت المفاجأة أنه اتصل بفاروق يخبره بالأمر، وأنه يمكنه مساعدته في العثور على ياسين.


وتتوالى الأحداث بمشهد لفاروق، يكشف من خلاله عن قرار بالانتقام من كل أفراد عائلة الحاج محمود الرفاعي، الذي جسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، وعائلة ياسين، ويعطيهم مهلة حتى المساء ليخرجوا من المنزل.

وبعدها تصل هند طليقة الدكتور ياسين إلى الإسكندرية لتأخذ ابنتها حبيبة منه ويرسها دكتور ياسين مع أحد الرجال خوفًا من أن يكون هناك كمينا عليه، وبالفعل يكتشف أن فاروق قد بلغ الشرطة عنه، ولكنه يتمكن من الهرب، ويهاتف طليقته فتخبره بأن فاروق طرد أفراد عائلتة من المنزل.

مسلسل بيت الرفاعي 
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