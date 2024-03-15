مسلسل حق عرب الحلقة 5| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة

كشفت شبكة قنوات ON موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، من بطولة أحمد العوضي، والتي حققت ردود أفعال قوية من الجمهور.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 5

ومن المقرر أن يكون موعد إعادة الحلقة 5 من مسلسل حق عرب على قناة ON Drama، في الساعة الـ12 ظهرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الـ3 عصرا، ويمكن مشاهدة الحلقة الـ5 من مسلسل حق عرب مجانا دون إعلانات عبر منصة watch it.

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة الـ4 من مسلسل حق عرب تطور سريع في الأحداث حيث دخل عرب السويركي والذي يجسده أحمد العوضي، بعدما تورط في جريمة قتل الداية حسنية، إذ تم شنقها في منزلها.

أحداث مسلسل حق عرب

أبرز أحداث الحلقة 4 مسلسل حق عرب

وتعرضت والدة عرب السويركي ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان إلى فقدان الوعي بعد القبض على ابنها الوحيد وسجنها بتهمة القتل.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين وهم أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوي عثمان، رياض الخولي، دنيا المصري، وليد فواز، وعدد اخر من الفنانين من اخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.