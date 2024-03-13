تحليل لمقابلة بوتين مع وكالة الأنباء الدولية

نشرت وكالة سبوتنيك تحليل لمقابلة بوتين مع المدير العام لوكالة الأنباء الدولية "روسيا روسيا سيغودنياسيغودنيا".

"روسيا تنفق عسكريا للحفاظ على أمنها وعلى وجود روسيا الاتحادية والإنفاق ليس بالكمية التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية هو للحفاظ على هيمنتها ووجود حوالي 800 قاعدة عسكرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا الآن في ورطة كبيرة هل ستستطيع ان تستوعب كل التغيرات الجيوسياسية بالإنفاق العسكري هذا سؤال كبير".

نتنياهو يعتزم توسيع الهيمنة العسكرية والسياسية في قطاع غزة والضفة الغربية. ويقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، في حديث لبرنامجنا:

"من يستطيع الحد من هذه النزعة التوسعية والعدوانية الإسرائيلية، هو شعبنا الفلسطيني ومقاومته، وصمودهم في هذه المواجهة، ويبقى الرهان على الشعب الفلسطيني وفصائلة ومنظمات المجتمع المدني، التي فعلا تقاوم في كل مكان من الأراضي الفلسطينية".

وزير الخارجية المجري سيارتو يعترف بأن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي سترسل قوات إلى أوكرانيا. يقول الدكتور آصف ملحم، الخبير في الشأن الروسي، في حديث لبرنامجنا:

"أعتقد أن إرسال هذه القوات سيتم ولكن ليس في القريب العاجل ومن مصلحة روسيا مباشرة أن تأتي هذه القوات إلى أوكرانيا فتستطيع روسيا القضاء عليها ضمن أوكرانيا".

مستشار أمريكي سابق يشير إلى نية الولايات المتحدة للانسحاب من أوكرانيا. ويقول الخبير في الشؤون الدولية الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامجنا:

"منذ اندلاع الحرب على غزة، ودخول الولايات المتحدة وحلفائها بشكل مباشر وإرسال الأساطيل إلى البحر المتوسط، تغيرت الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة في إدارة حروب العالم، وبالتالي انصب الاهتمام إلى دعم ومساندة إسرائيل، وأصبحت من أولوياتها، وأصبحت أوكرانيا في المقام الثاني".

نائب وزير الخارجية الروسي، المنسق الروسي في "بريكس"، سيرغي ريابكوف، يعلن أن المملكة العربية السعودية لم تنكر انضمامها إلى بريكس. ويقول عن هذا الخبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى:

"بدخول الممكلة العربية السعودية بريكس، سيتعزز دور المنظمة، لأن السعودية تمتلك دورا محوريا على صعيد العالم العربي والإسلامي".