بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية عبر الإنترنت.. فيديو

أدلى المرشح الرئاسي الروسي ورئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين يوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024 عبر التصويت الإلكتروني.

وقد صوّت الرئيس بوتين بهذه الطريقة عدة مرات في السنوات الأخيرة، كما شارك عن بُعد في يوم واحد من التصويت في الخريف (انتخابات المجلس التشريعي للبلاد).

ويسعى بوتينالبالغ من العمر 71 عاما إلى الفوز بفترة رئاسية جديدة بعد تعديل دستوري في 2020 يسمح له بالترشح.

وبوتين هو سياسي روسي وضابط مخابرات سابق يشغل منصب رئيس روسيا الاتحادية منذ عام 2012، وكان يشغل هذا المنصب سابقًا من عام 2000 حتى 2008، بين فترتي رئاسته، كان أيضًا رئيس وزراء روسيا تحت رئاسة أحد المقربين منه وهو الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف.

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والجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا (وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد).

افتتحت مراكز الاقتراع الأولى أمس في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينغراد.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا حتى الساعة 17:31 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت 25.03%.