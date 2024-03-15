الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شيرين رضا تكشف سبب انفصالها عن عمرو دياب

شيرين رضا وعمرو دياب
شيرين رضا وعمرو دياب

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن سبب  انفصالها عن المطرب  عمرو دياب، قائلة: "تزوجنا 3 سنوات، ولكن الانفصال حدث بعد أن أصبحت الحياة بيننا مستحيلة".

 

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وقالت “ رضا” خلال تصريحاتها  مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، إنها انفصلت عن الفنان عمرو دياب لأنها لم تكن قادرة على الاستمرار في الحياة معه.

 

وتابعت : "مبقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كده، والكلام ده حصل من زمان أوي، ومش بحب أشيل من حد".

وأشارت رضا إلى أنهما  كانا كثيري الشجار، لذلك انفصلا حتى لا يخسران بعضهما كصديقين، معقبة : "وقت الانفصال كنا بنتخانق والحياة بيننا مكنتش لذيذة وأفضل ننفصل ونبقى أصدقاء على إننا نكمل حياة والمشكلات تكبير بيننا وبعد كده منقدرش حتى نبص في وش بعض". 


شيرين رضا: "عمرو دياب دخل بابا غرفة النوم وقاله عاوز أتجوز بنتك"

 

وتحدثت عن بعض ذكرياتها مع زوجها السابق الفنان عمرو دياب، قائلة: "صحى بابا من النوم وقاله عاوز أتجوز بنتك، وبابا وافق بعد ما دخل عليه غرفة النوم".

وواصلت رضا "تزوجت عمرو دياب 3 سنوات، وغنى لي كل الأغاني اللي أصدرها في هذه الفترة .. هيغني لمين تاني؟! ده أنا كنت أدبحه".

وأتمت حديثها : "لم أكن أشعر بالغيرة من ملاحقة البنات لعمرو دياب، أنا مش بغير لأن الغيرة مش بتوجع غير صاحبها، فأنا تزوجت من شخص معروف ومشهور ولازم يكون له معجبين، ولو قعدت كل شوية أسأل أنا اللي هتعب لأنه كده كده هيفضل حواليه نسوان، واخترت أن أثق في عمرو دياب بدلا من الغيرة". 
 

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