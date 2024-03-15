أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول والوقاية من حصوات المرارة

يمكن خفض الكوليسترول الزائد بشكل كبير باستخدام ألياف لا تقل عن 20 جراما، ويفضل 30 جراما يوميا.

وأفضل المصادر هي الفاصوليا والبقوليات والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات.



الشوفان

أظهرت الدراسة أن تكوين حصى المرارة غالبا ما يكون مسؤولا عن الوجبات الغذائية الغنية بالكوليسترول والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والسكر المكرر.

وحصة واحدة من الشوفان، تعادل نصف كوب، لا تحتوي على سكر مضاف ولا تحتوي على دهون مشبعة تقريبا. كما أنه لم يحتوي على الكوليسترول أو الدهون غير المشبعة، وهما من الجناة، والتي من المعروف أنها تزيد من خطر تكوين حصى المرارة.



القهوة

أظهرت دراسة نشرت في BMJ أن شرب ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا مفيد ضد تكوين حصى المرارة.

وأفاد المؤلفون أن القهوة تحفز التخفيضات وتقلل من الكوليسترول في الصفراء ومع ذلك، لاحظوا أن مثل هذه الآثار لا تحدث إلا عندما تحتوي القهوة على الكافيين.