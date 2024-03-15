محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية ضمن صفقة "الأهم على الإطلاق".. فيديو

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أن الصفقة الأكبر التي انتقلت للدوري السعودي هو كريستيانو رونالدو ومن ثم نيمار وبنزيما، مشددًا على أنه في حالة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي سيكون الصفقة رقم واحد بالسعودية.

وأشار "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري يقترب من اللعب بالمملكة العربية السعودية، موضحًا أنه في حالة لاعب صلاح بالسعودية ستكون أهم صفقة في الدوري السعودي.

وأوضح أن حجازي واحد من اللاعبين المهمين في الدوري السعودي وله دور مؤثر ويتواجد منذ سنوات طويلة وهو اسم كبير خلال الفترة الحالية، متابعًا: «الإدارة في السعودية نجحوا ووجهوا الموارد المادية بشكل رائع كان سببًا في ظهور الدوري بشكل جيد».

ووجه، رسالة للكابتن مدحت شلبي المعلق الرياضي، قائلًا: "فين أيامك يا كابتن مدحت".

وأوضح، أنه عمل مع الكابتن مدحت شلبي لأكثر من 5 سنوات وهو من أكثر الشخصيات الذي كان يحب التعامل معه، مشددًا على أنه يسير خلال الفترة الحالية بخطواط نجاح كبيرة جدًا، ويتواجد حاليًا بالدوري السعودي ومحقق نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أنهما عاشا معًا لحظات مميزة وسعيدة خلال العمل والتعليق والتحليل على الدورس المصري قبل انتقال الكابتن مدحت شلبي للدوري السعودي بداية الموسم، مضيفًا: "أنا كنت بحلل ماتش لريال مدريد والكابتن مدحت كان بيعلق وده كان المباراة الأهم ليا".

محمد صلاح

وحقق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رقما قياسيا جديدا بقميص الريدز، وأصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفا فأكثر في جميع المسابقات خلال سبعة مواسم متتالية.

وسجل صلاح الهدف الثالث لليفربول في شباك سبارتا براج، في المباراة التي تجمع بينهما الآن في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

واحتفى الحساب الرسمي لليفربول على موقع التغريدات "إكس"، بمحمد صلاح، وكتب: الملك المصري يصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفًا على الأقل في جميع المسابقات في سبعة مواسم متتالية".

وجاءت أهداف صلاح مع ليفربول في آخر سبع مواسم كالآتي:

2017-2018، 44 هدفا

2018-2019، 27 هدفا

2019-2020، 23 هدفا

2020-2021، 31 هدفا

2021-2022، 31 هدفا

2022-2023، 30 هدفا