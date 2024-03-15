محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الأوروبي

تواجد الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضمن اللاعبيبن المرشحين لحصد جائزة الأفضل بالجولة في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

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وقاد صلاح الريدز لاكتساح سبارتا براج التشيكي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث لليفربول كما صنع ثلاثة أهداف أخرين بثلاث تمريرات حاسمة.

ويتنافس على جائزة لاعب الجولة في الدوري الأوروبي كل من : " محمد صلاح ( ليفربول ) ، محمد قدوس ( وست هام ) ، باتريك شيك ( باير ليفركوزن ) ، رافائيل لياو( ميلان ).

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويلتقي الريدز بنظيره مانشستر يونايتد في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم في ديربي الغضب على ملعب أولد ترافورد .

وكان ليفربول قد تأهل لهذا الدور على حساب ساوثهامبتون، فيما تأهل مان يونايتد بعدما تخطى حساب نوتينجهام فورست.