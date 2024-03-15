ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الايطالية قبل مواجهة أتالانتا في الدوري الأوروبي

أقيمت صباح اليوم الجمعة، مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2024/2023، وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي.

ودائماً ما يتألق النجم المصري محمد صلاح أمام الفرق الإيطالية في مختلف المنافسات الأوروبية.

تعرف على تاريخ مواجهات صلاح ضد فرق إيطاليا :

لعب: 16 مباراة

فاز: 7 مباريات

خسر: 7 مباريات

تعادل: مباراتين

سجل: 8 أهداف

صنع: 4 تمريرات حاسمة.



وأسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الاوروبي عن مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وأتالانتا الإيطالي.

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا في ربع النهائي

ستقام مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 11 إبريل بملعب آنفيلد، بينما ستقام بمباراة العودة يوم 18 إبريل في الإيطالي.

منافس ليفربول في نصف نهائي الدوري الأوروبي

حال تأهله ليفربول إلي دور النصف نهائي وتخطي عقبة أتالانتا، سيواجه الفائز من مباراة بنفيكا البرتغالي و أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

وستلعب مباراة ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم 2 مايو ،بينما ستقام بمباراة العودة يوم 9 مايو 2024.

وأخيرا ستلعب مباراة نهائي الدوري الأوروبي يوم 22 مايو في مدينة دبلن الأيرلندية، علي أرضية ملعب دوبلين أرينا