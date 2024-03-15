الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

نابل التونسية: رفع 163 مخالفة اقتصادية

مدير التجارة بنابل
مدير التجارة بنابل

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجنوية للتجارة بنابل فى دولة تونس من رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال القيام ب 582زيارة ميدانية منذ بداية شهر رمضان الى حدود اليوم.

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وتتعلق المخالفات الاقتصادية بالترفيع في الاسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء، وعدم احترام شفافية المعاملات التجارية خاصة الجانب المتعلق باشهار الاسعار ايضا الاخلال بتراتيب الدعم، وفق ماأكده المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي لمراسل تونس الرقمية بالجهة.

واضاف الخلفاوي ان العمل الرقابي متواصل طيلة شهر  رمضان المعظم بصفة مكثفة بالا شتراك مع المصالح  الامنية واعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حيث تم تسخير 36فريق مراقبة اقتصادية لمراقبة تامين عملية التزود بمختلف المواد الاستهلاكية وخاصة منها الاساسية.

 كما تم في هذا الخصوص حجز 146قنطارا من مادة الفارينة المدعمة لدى مخبزة بسبب ارتكاب مخالفة البيع باسعار غير قانونية و التنقيص في وزن الخبز و حجز كميات اخرى من المواد الاساسية المدعمة من السكر والارز والحليب.

 

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