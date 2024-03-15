انطلاق مشروع تدريب الفتيات فى خماسى كرة القدم بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، والإدارة العامة للرياضة بالمحافظة، عددًا من اللقاءات الداخلية لأعضاء مشروع تدريب الفتيات فى خماسى كرة القدم تحت شعار ألف بنت ألف حلم.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء اشرف غريب محافظ قنا ومحمد عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا وإشراف الدكتور كريم حمدي مدير عام الرياضة ومحمود خلف عبد الجواد مدير إدارة البرامج بالإدارة و سلوي عبد الرحمن مدير إدارة المشروعات بالإدارة .

حيث تم تنفيذ اللقاءات الداخلية لأعضاء مشروع تدريب الفتيات فى خماسى كرة القدم تحت شعار ( ألف بنت ألف حلم ) التابع لمديرية الشباب والرياضة بقنا لعدد خمس مراكز رياضية ( مركز قوص 1، مركز قوص 2، مركز قنا 1، مركز قنا 2، مركز بركة بنجع حمادى ) بملاعب مركز شباب مدينة قنا عقب صلاة التراويح بحضور المدرب العام والمدرب المساعد بكل مركز من المراكز الخمسة وتحكيم الكابتن محمود بكرى.

كما حضر اللقاءات محمد عبدالرحيم عرفة وكيل الوزارة، وأسامة قدوس رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا والمدربين بالمركز كابتن حسين وكابتن محمد زكى وبعض أولياء أمور أعضاء مشروع ألف بنت ألف حلم.