عمرو دياب يُسعد جمهور الأهلي والزمالك في حفل نهائي كأس مصر بالسعودية

تصدر الهضبة عمرو دياب، مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد إحيائه حفلًا غنائيًا قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والتى انطلقت باستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية وانتهت بفوز الأول 2 مقابل لا شئ للأخير .

عمرو دياب

عمرو دياب يشعل حفل نهائي كأس مصر بالسعودية

وأشعل عمرو دياب حفل نهائي كأس مصر، حيث تفاعل جماهير الأهلي والزمالك معه بالتصفيق الحار والهتافات التي علت استاد الأول بارك .

عمرو دياب

آخر ألبومات الهضبة عمرو دياب

طرح عمرو دياب، آخيرًا ألبومه الجديد “مكانك”، والذي حقق صدى واسعًا بين الجمهور من محبيه ومعجبيه .

واحتفل عمرو دياب مع جمهوره بعد طرح ألبوم مكانك في القاهرة على مسرح المنارة، واتسم الحفل بالضخامة من حيث شكل المسرح والحضور الجماهيري وساعات الغناء التي امتدت لأكثر من ساعتين قدم فيها دياب عددا من أغاني الألبوم الجديد" الكلام ليك، متتعوضش، معرفش حد بالاسم ده، سلامك وصلي".

عمرو دياب

طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم مكانك، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة الموسيقى الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال ما يقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

ألبوم مكانك عمرو دياب

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، يا قمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.