إعلانات رمضان 2024| "حكايتنا حلوة" قصة التعاون الأول بين عمرو دياب ومنة القيعي

شهدت قائمة أغاني إعلانات الموسم الرمضاني 2024، التعاون الأول للشاعرة منة القيعي مع الهضبة عمرو دياب في أغنية “حكايتنا حلوة”، التي قدمت ضمن أحد الإعلانات لإحدى الشركات العقارية الكبرى.

حكاية أول تعاون بين عمرو دياب والشاعرة منة القيعي

تغنى عمرو دياب للمرة الأولى بكلمات منة القيعي التي لها باع طويل في أشهر الأغاني الناجحة خلال أخر 3 سنوات “اليوم الحلو ده، في حتة تانية، الغزالة رايقة، سايرينا يادنيا، غلبان”، وحققت الأغنية رواج جماهيري كبير، وقدمها عمرو دياب مقطع أوديو خاص بها خارج الإعلان على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حكايتنا حلوة وكلماتها

أغنية حكايتنا حلوة من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها “فاكرة لما كنا مجرد سلام من ع الوش الكلام فاكرة لما الاهتمام كنا بنخبيه في هزارنا وفاكرة لما قلنا ان المره دي غير وان في احساس خطير يظهر الموضوع كبير شكله هيطول ما بينا يظهر الموضوع كبير شكله هيطول ما بينا حلوة حلوة حلوة حكايتنا حلوة حكايتنا تتغنى في غنوة غنوة حلوة حلوة حلوة والله حلوة والله تتغنى في غنوة فاكرة أول صيف أول غنوة وأول سهرة كان النوم تخاطيف يخلص يوم ونكمل بكرة طيب فاكرة الإحساس لما ظهرنا في وسط الناس قلنا اننا مع بعض خلاص مع بعض خلاص مش كانت لحظة حلوة يا حبيبتي حلوة والله تتغني في غنوة حلوة حلوة حلوة يا حبيبتي حلوه والله تتغنى في غنوة حلوة حلوة حلوة حكايتنا حلوه والله تتغنى في غنوة غنوة حلوة حلوة والله حلوة والله تتغنى في غنوة”.

وعبرت منة القيعي عن سعادتها بذلك التعاون، حيث كانت تحلم بكتابة أغنية له منذ سنوان وبالتحديد في 2019، حيث نشرت صورة لحفل له وكتبت قائلة" يوما ما عمرو دياب".