بعد القبض على التيك توكر الأردنية جوليا وهبي .. سيناريوهات قانونية حول عقوبة المتهمة

التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي، تصدرت ترند جوجل ومواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد القبض عليها بتهمة نشر مقاطع الفيديو الخادشة التي تبثها عبر صفحتها الشخصية.

بعد القبض على التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي .. سيناريوهات قانونية حول عقوبة المتهمة

وقد نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.

ويستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

حبس التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

كما أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس التيك توكر جوليا الأردنية 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليها، بسبب مقاطع الفيديو الخادشة التي تبثها عبر صفحتها الشخصية.

وبدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي بعد القبض عليها في إحدى مناطق الجيزة، بسبب نشر فيديوهات منافية للآداب العامة تتنافى مع أخلاقيات المجتمع وآدابه العامة وتقاليده.

وأقرت المتهمة، جوليا وهبي، بتصوير الفيديوهات وتعمد ظهورها بشكل لافت ومغرٍ، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح، وأنها جاءت إلى مصر منذ فترة ليست طويلة، وأنها تقيم في إحدى مناطق الجيزة

القبض على التيك توكر الأردنية الشهيرة جوليا وهبي

وضبط رجال مباحث الآداب، التيك توكر الشهيرة على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد فيديوهات لها، تقوم من خلالها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وحرزت أجهزة الأمن هاتف محمول التيك توكر الشهيرة بـ جوليا وهبي، وتبين أنه محمل عليه مقاطع فيديو خادشة للحياء، ومخلة بالآداب العامة وترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، وزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح.