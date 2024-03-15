مسلسل عتبات البهجة|بهجت يذهب للقسم ويكتشف المحرضة

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “عتبات البهجة” بصدمة جميلة "بسنت أبو باشا" عندما ترى لها صورة غير لائقة، يعلم عبد البديع بإلغاء بهجت توكيل المحامي حازم.

تتصل جميلة بصديقتها بسنت "بوسي الشامي" و تطلب منها المساعده في مصيبتها، تتواصل جميلة مع محمود "يوسف عثمان" و تعنفة بسبب صورتها، يذهب محمود لأصدقائة و يتشاجر معهم على فعلتهم، تتلقى جميلة رسالة إبتزاز.

تطلب بسنت من جميلة قطع علاقتها مع محمود، كما تطلب منها الحديث مع جدها و أخوها عن ما حدث.

الحلقة الخامسة من عتبات البهجة



يشتكي تيتا "عنبة" للولا الراقصة "سما أحمد" من تصرف أصدقائة و تؤكد له انهم يغارون منه، و تبشره بعمل سينمائي.

تخبر جميلة منال "وفاء صادق" عن مشكلتها و تحاول مساعدتها، تشعر جميلة بالضيق و تخبر سميرة "ليلى عز العرب" التى تنصحها بإبلاغ الشرطة.

تطور نعناعة "جومانا مراد" من الكشك و تضيف له بضاعة جديدة بمساعدة حنفي "محسن منصور"، تطلب نعناعة من فلة " هنادي مهنا" ترك تيتا و تحذرها فلة من نوايا حنفي.

تخبر سميرة بهجت بمشكلة جميلة و يشعر بكثرة الهموم على عاتقة، و يحلول حل المشكلة و يقابل محمود و يصفعة جراء فعلته.

يذهب بهجت للقسم و يتفاجئ ان بسنت صديقة حفيدتة جميلة هي المحرضة.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخرانى غدًا الإثنين – أول أيام شهر رمضان – حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

الحلقة الخامسة من عتبات البهجة

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

الحلقة الخامسة من عتبات البهجة



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

الحلقة الخامسة من عتبات البهجة

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

الحلقة الخامسة من عتبات البهجة

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

