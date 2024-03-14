محمد لطفي يكشف سبب خلافه مع محمد شاهين في رامز جاب من الآخر

حلّ الفنانان محمد لطفي ومحمد شاهين ضيفين في الحلقة الرابعة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

واستقبل رامز جلال شاهين ولطفي في بداية الحلقة من خلال خروجه من الشجرة، وبعد سقوطهم في فخ رامز جلال بدأ في تعذيبهم حيث تفاجأ محمد لطفي والفنان محمد شاهين.

وقال لهما رامز جلال استضافتهما في البرنامج: "طار قديم بينكو انتو الاتنين شهدته الملايين عايزين نصفيه ونخلصه".



وأجبر رامز محمد لطفي على التحدث عن سبب خلافه مع محمد شاهين قائلا: "كنت ف أول الجواز وكنت تخين فقالي شيل القميص واقفل القميص عشان الدهن".

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة وغيرهم.

برومو البرنامج

وفي الإعلان الذي تبلغ مدته 120 ثانية، يظهر رامز جلال في بدلة حمراء كاملة، وبجواره "كلب" ومجموعة من الزواحف الأخرى من تماسيح وثعابين.

ويوضح الإعلان تفاصيل الخدع التي يتعرض لها ضحايا رامز جلال هذا الموسم، والتي تشمل نجوم الفن والرياضة بالإضافة إلى مشاهير العالم العربي.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.