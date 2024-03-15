وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وأعضاء المجلس.

وزير التعليم العالي يكشف أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة

واستهل وزير التعليم العالي الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس وكافة منتسبي المجتمع الأكاديمي والعلمي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير التعليم العالي الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة لتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي والابتكار وتنفيذها لعدة مبادرات تفتح آفاقًا جديدة للعلماء المصريين وتسهم في بناء جيل جديد من العلماء الشباب القادرين على مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وفعالية.

ونوّه وزير التعليم العالي إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة والتنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية للأبحاث العلمية التطبيقية التى ترتبط بتطوير الصناعة الوطنية وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع وأغراض التنمية في الأقاليم الاقتصادية المصرية المختلفة.

قدم الدكتور ولاء شتا، عرضًا تفصيليا عن الخطة التنفيذية للهيئة خلال الفترة القادمة من برامج ومبادرات لدعم المشروعات البحثية على المستوى الوطني والدولي والذي شهد تطورُا كبيرُا من حيث التمويل والبرامج.

واستعرض المجلس التعاون الثنائي مع المجلس الثقافي البريطاني وما شهده من تطوير في زيادة التمويل المشترك وعدد المشروعات الممولة في مجالات مثل؛ الكوكب المرن والتكيف مع المستجدات البيئية والطبيعية، والبحث والابتكار من أجل مجتمعات آمنة وصحية، والتعاون المصري الأمريكي في دورته الثالثة والعشرون وما يتم تنفيذه من مبادرات لبناء القدرات كمبادرة ابتكار مصر ودعم المشروعات البحثية المشتركة.

وفي إطار دعم التعاون بين الصناعة والأكاديميا تناول المجلس برامج التعاون المصري الألماني وما شهده من توجيه تمويل كبير لعدد من المشروعات يتجاوز المليون يورو للمشروع الواحد بشراكات صناعية من الدولتين.

وفي ذات الإطار تم استعراض مجالات التعاون العلمي المصري الصيني لدعم مشروعات مع الصناعة بالإضافة إلى تمويل معامل متخصصة بأجهزة وتكنولوجيا متقدمة لدعم الصناعة.

وعلى المستوى الوطني تم التنويه الى التعاون المستمر مع قطاع البعثات في الوزارة وما يتم التنسيق فيه من السماح للباحثين المصريين في الخارج في نهاية بعثتهم للتقدم للحصول على تمويل من الهيئة من خلال برامج موجهة لهذا الغرض.

كما استعرض المجلس طرح الهيئة قريبًا للعديد من المبادرات لدعم العلوم الأساسية والابتكار في العلوم التطبيقية والصناعة ودعم طلاب الدراسات العليا.

حضر الاجتماع د. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. عبد الوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. وليد الزواوى الأمين العام لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب، ود. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.