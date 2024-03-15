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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حسام موافي: مراحل تكوين الجنين معجزة إلهية كاملة الأركان

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مراحل تكوين الإنسان معجزة كاملة الأركان، مردفًا: «تعال نشوف البداية إزاي في تكوين الجنين، ثم تكوين أعضاء الجسم، في حد فكر أزاي وصل الجنين للمرحلة دي».

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك ثلاث أمور تفعلها الأم، وهي «الرضاعة، الحمل، الولادة»، وهذه الأمور لا يقوم بها الرجل، لذا هناك العديد من الأحاديث النبوية التي حثتنا على مكانة ودور الأمهات.

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وتابع: الدورة الدموية في الجنين تختلف تماما عن الدورة الدموية فيما بعد الولادة، موضحًا أن الجنين يعيش في ظلمات ثلاث، وهي: «، الغطاء الذي يغطي الجنين، الرحم، جدار البطن».

ولفت في سياق آخر إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى سرعة نبضات القلب، موضحًا أن هناك 4 طرق لعودة نبضات القلب بصورة طبيعية.

وقال إن طرق ضبط نبضات القلب تتمثل في القيء أو دعك العين بصورة قوية، أو وضع فوطة مبتلة بالماء البارد على الوجه، أو الضغط على نقطة معينة في الرقبة.

وتابع: هناك بعض الحالات التي تعاني من خلل في العصب العاشر يجب عليهم عمل اختبار المنضدة المائلة.

وأوضح، أن القلب الطبيعي يدق 110 إلى 120 الف نبض في اليوم، موضحًا أن اختبار الهولتر الطريقة الآمنة لمعرفة الأسباب الرئيسية لسرعة نبضات القلب.

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