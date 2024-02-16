حسام موافي يكشف علاقة السكر بالإمساك.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض مرض السكر منها العطش، الأكل الكثير مع فقد الوزن، التبول المستمر خاصة باليل.

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تحليل السكر تحليل روتيني، منوها أن ثلثي المرضي ليس لديهم أعراض السكر.

وقال حسام موافي إن عدد المصابين بالسكر بالوراثة قليل جدا، لأن السكر إما مرض مناعي أو جسم فاقد الرؤية للأنسولين.

وبشأن إمكانية علاج السكر بالأقراص، استكمل حسام موافي قائلا: «معظم مرضى السكر بلا أعراض واكتشافه قد يكون صدفة، وأنواع السكر الأول لا يجوز معه أخذ الأقراص أما الثاني يمكن أخذ الأقراص».

علاقة السكر بالإمساك



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مضاعفات السكر، على الأوعية الدموية والجهاز العصبي، والجهاز الدوري.

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعصاب إما إرادية بإرادة الإنسان أو لا إرادية بغير إمكانية بشرية لتحريك العضو، منوها أن هناك أعصاب لا إرادية تعمل على تشغيل الأمعاء والقلب.

ولفت موافي إلى أن طريقة الأكل لها علاقة في الإمساك لمريض السكر، معلقا: 80% من حالات الإمساك عبارة عن إمساك اعتيادي لا توجد خطورة منه، ويحدث بسبب عدم رغبة الإنسان قضاء الحاجة، وعادة ما يحدث للأطفال أثناء الدراسة، و20% من حالات الإمساك مرضية ويجب الذهاب للطبيب فورا.

واستكمل حسام موافي قائلا: «لعلاج الإمساك يمكن تناول المريض ردة مخلوطة بالزبادي وعسل النحل في الصباح، مع تناول القراصيا والبرتقال في المساء، وأخذ لبوس جلسرين، لمدة شهر، بشرط يكون هناك موعدا ثابتا للتبرز».