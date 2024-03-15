علي جمعة يرد على سؤال طفل: "لو أختى مش محجبة هل من حقي أقولها تحجب؟"

وجه طفل سؤلا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، مفاده :"لو أختي مش محجبة هل من حقي اقولها تحجب ولا لا؟".

ورد “ جمعة” على الطفل خلال تقديمه برنامج “ نور الدين”، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم الجمعة، قائلا: "أول حاجة زي ما قلنا نترك الانسان حر في اختيار أفعاله والدين النصيحة ولما ترى أن الوقت مناسب لهذه النصيحة قولها أن الحجاب فريضة".

وتابع جمعة:"أنا حاسس من ورا السؤال ده أنك عايز تعملها مشكلة وتتخانق مع أختك وتشد شعرها بلاش الفتنة دي".

ويعد برنامج نور الدين، الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة من أمثلة: فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.