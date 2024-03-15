الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هاني فرحات يودع العزوبية .. صور خطوبته على دنيا جمعة

هاني فرحات وخطيبته
هاني فرحات وخطيبته دنيا جمعة

 ودع الموسيقار هاني فرحات، العزوبية إذ احتفل بخطوبته على البروديوسر دنيا جمعة المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقي العربية، في أول أيام شهر رمضان المبارك بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين.

 

خطوبة هاني فرحات ودنيا جمعة

وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور من خطوبة هاني فرحات ودنيا جمعة .

خطوبة هاني فرحات ودنيا جمعة

معلومات عن الموسيقار هاني فرحات

موسيقار مايسترو مصري مواليد 13 أغسطس 1971، درس فى معهد الكونسرفتوار، ووزع "مزيكا" لكل مطربين ومطربات الوطن العربي، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالي الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع لكل من المطربة الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، و"طول ما أنت بعيد"، وآخرهم "عن فرح غايب".

خطوبة هاني فرحات ودنيا جمعة

 كما وزع لأليسا و سميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبدالله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما. 

 

آخر أعمال هاني فرحات هي أغنية "قول حاضر" لأنغام، وأغنية "حلاوة الدنيا" لشيرين عبدالوهاب.

خطوبة هاني فرحات ودنيا جمعة

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