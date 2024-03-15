علي جمعة يشيد بتجربة مصر في مسألة حجاب المرآة

وجهت طفلة سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء، بشأن الموقف من فرض الحجاب بالقوة على البنات، قائلة : “لو حد فرض على بنت تلبس الحجاب حلال ولا مش حلال؟”.

ورد “ جمعة” خلال تقديمه برنامج “ نور الدين” المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم الجمعة، عليها، قائلا:"احنا فى مصر لنا تجربة كويسة ونترك الإنسان يعمل ما فى داخله لأنها طاعة وعبادة".

وأشار إلى أنه، "فى دول أخرى فرضوا الحجاب على البنات وهذا الفرض مجبش نتيجة وبقت البنت تتحجب قدامهم وتخلعه عندما تكون بعيدة عنهم أو تسافر، ولكن إحنا تملى نترك الانسان هو اللى يعمل من داخله لأن دى عبادة وطاعة بينه وبين ربنا".